Acquisizione Activision: l'avvocata di Microsoft crede di poter fare a pezzi l'FTC in tribunale

In un'intervista con il Financial Times, Bobby Kotick è tornato a parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard, affermando che l'avvocatessa Beth Wilkinson assunta da Microsoft è sicura di poter fare a pezzi l'FTC in tribunale.

L'FTC sta cercando di contrastare la manovra di Microsoft da 69 miliardi di dollari tramite una causa legale, che tuttavia non sembrerebbe impensierire il CEO di Activision Blizzard. Ha dichiarato infatti che l'avvocata Beth Wilkinson, che nel 2012 era stata incaricata dalla stessa FTC di condurre un'indagine su Google, non solo potrebbe vincere, ma potrebbe addirittura "schiacciare" l'antitrust statunitense.

"Crede che se dovrà intentare una causa contro la FTC, li schiaccerà assolutamente", ha dichiarato Kotick al Financial Times.

Activision Blizzard

Il CEO di Activision Blizzard, che stando a delle voci di corridoio rimarrà in carica a prescindere dall'esito dell'acquisizione, recentemente ha anche accusato Sony di aver interrotto i rapporti con la compagnia e le comunicazioni con Microsoft, il tutto nel tentativo di sabotare l'acquisizione.

Nel frattempo ieri il CMA ha annunciato di aver bocciato provvisoriamente l'acquisizione, in quanto potrebbe portare a "prezzi più alti, minore scelta e minore innovazione per i giocatori del Regno Unito".