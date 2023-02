Activision Blizzard, Sony sta sabotando l'acquisizione da parte di Microsoft, dice Bobby Kotick

In un'intervista con il Financial Time, Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, ha affermato che Sony ha interrotto qualsiasi comunicazione con Microsoft nel tentativo di sabotare l'acquisizione.

Kotick giusto poche ore fa aveva dichiarato dichiarato che Sony ha smesso di avere rapporti con Activision Blizzard in un'intervista con Fox Business. Stando alle sue parole a quanto pare la compagnia giapponese starebbe riservando lo stesso trattamento anche a Microsoft, il tutto per impedire che la manovra da 69 miliardi di dollari vada in porta.

"All'improvviso, l'intera leadership di Sony ha smesso di parlare con chiunque di Microsoft", ha detto Kotick. "Penso che sia un tentativo di Sony di sabotare l'acquisizione".

"L'idea che non supporteremo PlayStation o che Microsoft non supporterà PlayStation, è assurda", ha aggiunto.

Bobby Kotick

Tramite un portavoce Sony ha dichiarato di non aver interrotto le comunicazioni di Microsoft, smentendo le accuse di Kotick: "Siamo in contatto con Microsoft e non abbiamo ulteriori commenti da fare riguardo alle nostre negoziazioni private".

Secondo un report, Bobby Kotick manterrà la carica di CEO di Activision Blizzard anche qualora l'acquisizione dovesse fallire. In ogni caso Microsoft è fiduciosa di portare a termine la manovra nonostante la bocciatura provvisoria del CMA.