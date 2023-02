Hogwarts Legacy per PC: in sviluppo una mod VR, ecco il primo video gameplay

Hogwarts Legacy è disponibile da pochi giorni e solo in Accesso Anticipato eppure sono già in lavorazione numerose mod. Tra queste una delle più ambiziose è la VR Mod, che come suggerisce il nome permette di giocare al titolo di Avalanche Software in realtà virtuale.

L'autore è Flat2VR, che ha anche pubblicato un video gameplay che mostra in azione la mod, che tuttavia è ancora in fase di lavorazione e non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra. Detto questo, come possiamo vedere dal video i risultati sembrano piuttosto promettenti già da ora. Inoltre, la versione finale della mod permetterà di giocare ad Hogwarts Legacy in VR sia con visuale in prima che terza persona.

Hogwarts Legacy dal 10 febbraio sarà disponibile in tutto il mondo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Le versioni PS4 e Xbox One invece arriveranno il 4 aprile, seguita da quella Nintendo Switch il 25 luglio 2023. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra guida con 10 consigli per iniziare al meglio il gioco.