Hogwarts Legacy è disponibile su Nintendo Switch 2, il trailer di lancio mostra cosa cambia rispetto a Switch 1

Nintendo Switch 2 oggi è arrivato sugli scaffali dei negozi e tra i titoli di lancio c'è anche una versione ad hoc di Hogwarts Legacy . Per l'occasione Warner Bros. Games ha pubblicato il trailer di lancio , che offre anche una panoramica delle novità e delle migliorie di questa versione rispetto a quella per Switch 1.

Le altre novità su Switch 2

Le differenze non finiscono qui. Infatti, rispetto a Switch 1 troviamo tempi di caricamento notevolmente ridotti e in alcuni casi completamente rimossi, nonché la possibilità di usare i Joy-Con 2 come se fosse il mouse di un PC.

Per dettagli tecnici più precisi, in precedenza Warner Bros. Games ha svelato risoluzione e altre novità della versione Nintendo Switch 2 di Hogwarts Legacy e recentemente abbiamo visto anche un video confronto con Switch 1, Xbox Series S e PS4 realizzato da Digital Foundry.

La versione Switch 2 di Hogwarts Legacy è disponibile sia come edizione a sé stante al prezzo di 59,99 euro, che sotto forma di upgrade a pagamento per chi già possiede il gioco per Switch 1.