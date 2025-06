The Legend of Zelda: Breath of the Wild a confronto su Wii U, Nintendo Switch e Switch 2

Inutile dire che lo stacco tra una console è l'altra è piuttosto netto. Su Wii U , Breath of the Wild presenta una risoluzione di 720p a 30 fps e si scende sui 480p giocando tramite il Gamepad. Salendo di livello, la versione Switch 1 propone una risoluzione di 900p a 30 fps in modalità docked e di 720p in modalità portatile. Su Switch 2 , per ovvi motivi, troviamo i risultati migliori: 2160p upscalati dai 1440p tramite DLSS in modalità Docked e 1080p in modalità portatile, in entrambi i casi con un framerate raddoppiato a 60 fps e che non mostra incertezze particolari.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild nelle versioni Wii U, Nintendo Switch e Switch 2 , mostrando come il gioco gira su tre generazioni differenti di console della grande N.

Le altre migliorie su Switch 2

Stando a ElAnalistaDeBits, gli upgrade più evidenti della versione Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono proprio quelli relativi alla risoluzione e il framerate. Ma non sono gli unici. Il tech enthusiast parla anche di ombre, filtro anisotropico, texture, draw distance e occlusione ambietale migliori, tempi di caricamento nettamente più rapidi e il supporto all'HDR sia in modalità portatile che in docked.

Insomma, tutte migliorie che potrebbero rappresentare un'ottima scusa per vestire nuovamente i panni di Link in Breath of the Wild una volta acquistato Nintendo Switch 2. Vi ricordiamo che è possibile acquistare la versione per la nuova console al prezzo di 79,99 euro oppure il pacchetto upgrade se già possedete il gioco su Switch 1 al prezzo di 9,99 euro o senza costi aggiuntivi tramite l'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.