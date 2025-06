Gli editori starebbero "ringraziando Nintendo" per le schede Game-Key di Switch 2 che non includono il gioco

Una delle varie novità introdotte con l'arrivo di Nintendo Switch 2, la nuova console della casa di Kyoto, è il concetto delle schede di gioco "Game-Key", ovvero delle "cartucce" che non includono veramente i videogiochi ma che propongono solamente una chiave per scaricarli e avviarli in formato digitale.

Si tratta di una idea non certo innovativa (anche alcuni giochi su disco per PS5 e Xbox Series X|S non includono i dati ma solo i diritti di accesso e avvio), ma Nintendo Switch 2 l'ha resa più esplicita e più comune, per il dispiacere dei videogiocatori che si preoccupano del fatto che le Game-Key diventeranno inutili quando non sarà possibile collegare la console ai server, a differenza delle regolari cartucce che includono il gioco completo.

Non per tutti però è un problema e, anzi, per alcuni è un grande vantaggio. Parliamo ovviamente degli editori, che pare stiano "ringraziando" Nintendo per questa soluzione.