Intel svela il futuro delle sue CPU: Wildcat Lake e Nova Lake al centro della nuova roadmap

Nelle scorse ore si è verificata una fuga di notizie legata alla roadmap di Intel , in particolare alle future CPU. Le protagoniste in questione fanno parte della famiglia Nova Lake e Wildcat Lake , ma dall'immagine che vi mostreremo tra poco è possibile notare una variante inedita. Le informazioni sono state condivise dal leaker InstLatX64, ma sono state successivamente rimosse. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Stando a quanto riportato, inoltre, Intel starebbe lavorando a una variante pensata per i laptop , che quindi dovrebbe fornire una maggiore efficienza energetica, ovvero il Nova Lake-U . Il Wildcat Lake, invece, dovrebbe sostituire il Twin Lake su dispositivi ultramobili e anche in questo caso si parlerebbe di consumi ridotti e prestazioni migliorate .

Il piano aziendale include i processori Nova Lake e Wildcat Lake, insieme alla piattaforma Bartlett Lake con 12 core . Il primo è legato all'architettura desktop, mentre seguono Nova Lake-S e la linea Arrow Lake . In quest'ultimo caso si parlerebbe di un nuovo socket LGA 1954 , nonché di un massimo di 52 core in configurazione ibrida.

Il futuro dei processori Intel

Un'altra novità riguarda Barlett Lake, che presenta configurazioni fino a 24 core, insieme alla piattaforma Barlett Lake-S pensata per il settore edge computing, con configurazioni fino a 12 core. Si parla inoltre di una compatibilità con le schede madri serie 600 e 700 (LGA 1700), mentre i futuri Panther Lake dovrebbero entrare in produzione entro la fine dell'anno.

Ricordiamo, tra l'altro, che la piattaforma Barlett Lake è stata già annunciata in occasione del CES 2025. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, ma vi aggiorneremo non appena arriveranno conferme.

Nel frattempo, al Computex tenutosi diversi giorni fa l'azienda ha presentato le nuove GPU Arc Pro B60 e B50, basate su architettura Xe2 con memoria dedicata e scalabilità multi-GPU.