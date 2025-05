Intel presenta nuove GPU al Computex 2025: ecco Arc Pro B60 e Arc Pro B50, ma per la B770 dovremo aspettare

In occasione del Computex 2025, Intel ha svelato una nuova linea di processori grafici (GPU) e acceleratori dedicati all'intelligenza artificiale , pensati per rispondere alle esigenze di professionisti e sviluppatori. L'annuncio segna un'espansione significativa nell'offerta di soluzioni hardware per il calcolo ad alte prestazioni e l'inferenza IA, in concomitanza con il quarantesimo anniversario della presenza di Intel a Taiwan, un ecosistema chiave per l'innovazione tecnologica.

Le nuove Intel Arc Pro

L'attenzione si è concentrata in particolare sulle nuove GPU Intel Arc Pro serie B, che comprendono i modelli Arc Pro B60 e Arc Pro B50. Queste schede grafiche si basano sulla più recente architettura Xe2 e integrano i core IA Intel Xe Matrix Extensions (XMX) e unità di ray tracing avanzate. Tale configurazione permette di raggiungere elevate prestazioni in ambiti quali la creazione di contenuti digitali, lo sviluppo software e l'ingegneria.

Intel Arc Pro B-series

Le nuove GPU si distinguono per la loro ottimizzazione verso carichi di lavoro di inferenza AI e applicazioni workstation particolarmente esigenti. La dotazione di memoria dedicata, rispettivamente 24 GB per la Arc Pro B60 e 16 GB per la Arc Pro B50, unita alla capacità di scalabilità multi-GPU, rende la serie Intel Arc Pro B una soluzione versatile per creativi, sviluppatori di intelligenza artificiale e professionisti di vari settori.

Parallelamente all'introduzione delle nuove GPU, Intel ha presentato una piattaforma configurabile di classe workstation denominata in codice "Project Battlematrix", basata su processori Intel Xeon. Questa piattaforma è stata concepita per ridurre le complessità per gli sviluppatori di intelligenza artificiale e supporta fino a otto GPU Intel Arc Pro B60 da 24 GB ciascuna. Tale configurazione permette di gestire modelli di intelligenza artificiale di medie dimensioni, con un massimo di 150 miliardi di parametri, sfruttando fino a 192 GB di RAM video.

Oltre all'ambito GPU, Intel ha ampliato la propria strategia nel campo dell'intelligenza artificiale con nuove opzioni di implementazione per gli acceleratori IA Intel Gaudi 3. Le schede PCIe Intel Gaudi 3 sono progettate per supportare l'inferenza IA scalabile negli ambienti server dei data center esistenti. Grazie alla compatibilità con modelli AI come Llama, le aziende di diverse dimensioni possono beneficiare della flessibilità di eseguire modelli che vanno da Llama 3.1 8B a Llama 4 Scout o Maverick, grazie a configurazioni scalabili. Le schede PCIe Intel Gaudi 3 saranno disponibili nella seconda metà del 2025.

Infine, Intel ha annunciato la disponibilità pubblica, in versione beta su GitHub, dell'Intel AI Assistant Builder. Presentato inizialmente al CES 2025, questo framework software leggero e aperto consente agli sviluppatori di creare ed eseguire agenti di intelligenza artificiale personalizzati in locale su PC basati su Intel.

Nessun riferimento, però, alla nuova GPU Battlemage Arc B770 che recenti voci davano presente proprio all'evento di Taiwan. A quanto pare dovremo aspettare ancora.