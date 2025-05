Intel abbassa i prezzi dei processori Core Ultra 200S: il modello 265K scende a 299 dollari

La decisione arriva in un momento cruciale per il mercato hardware, con Intel che punta a recuperare terreno rispetto alle soluzioni AMD e ARM-based, soprattutto nel segmento enthusiast. Secondo i dati forniti dall'azienda, la nuova generazione Ultra 7 offre prestazioni di gioco fino al 50% superiori rispetto ai processori Intel Core i7-12700K della 12ª generazione. Anche chi lavora con software creativi potrà beneficiare della nuova offerta: l'image rendering con Blender 4.0 registra miglioramenti fino al 65% rispetto alla generazione precedente.

Intel ha annunciato una significativa riduzione dei prezzi suggeriti per i suoi processori desktop Core Ultra 7 della serie 200S, rendendo ancora più competitiva la sua offerta per appassionati, professionisti e content creator. I modelli interessati dalla revisione includono l'Intel Core Ultra 7 265K, che passa da 399 a 299 dollari, e il 265KF, ora a 284 dollari invece di 384. Si tratta di un taglio netto di 100 dollari, che posiziona questi chip in una fascia di prezzo più aggressiva rispetto alla concorrenza. Il calo di prezzo non sarà ovviamente di 100 euro, ma

Più potenza per meno: la serie 200S convince nei benchmark

Le prestazioni migliorate sono frutto di un'architettura ottimizzata che sfrutta al meglio il mix tra core ad alte prestazioni (P-core) e core ad alta efficienza (E-core). I risultati ottenuti in giochi come Tom Clancy's Rainbow Six Siege mostrano frame rate sensibilmente più alti, rendendo la serie Ultra 7 ideale anche per chi cerca un processore capace di reggere sessioni competitive. Ma non è solo il gaming a trarre vantaggio: chi lavora con software di produzione video o modellazione 3D noterà tempi di rendering sensibilmente ridotti, senza dover investire in soluzioni workstation.

Intel Core Ultra

La serie Core Ultra 200S si presenta quindi come una scelta solida anche per configurazioni bilanciate. Il modello 265K, in particolare, offre moltiplicatore sbloccato per l'overclock, mentre la versione 265KF è priva di grafica integrata, pensata per chi utilizza GPU dedicate e vuole risparmiare ulteriormente.