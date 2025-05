Assetto Corsa EVO ottiene l'aggiornamento 0.2 con nuove auto e tracciati, presentato in un trailer

In particolare, le nuove auto sono passate da cinque a sette, mentre i circuiti nuovi aggiunti con questo aggiornamento sono due, a dimostrazione di come lo sviluppo stia proseguendo a pieno regime e forse anche più velocemente di quanto riferito inizialmente.

Rispetto a quanto era stato precedentemente annunciato, tuttavia, l'update 0.2 sembra essere più ampio e ricco, con una maggiore quantità di novità introdotte in termini di nuove auto e circuiti che vanno ad ampliare la dotazione iniziale del titolo in questione.

Kunos Simulazioni ha lanciato oggi l' aggiornamento 0.2 di Assetto Corsa EVO , che porta con sé diverse novità per la simulazione di guida attualmente in accesso anticipato, seguendo il programma di update previsto per questi mesi prima di arrivare alla versione completa.

Nuovi tracciati e nuove auto

Le novità introdotte sono visibili anche nel video di presentazione riportato qui sotto, che effettua una panoramica sulle caratteristiche aggiunte con questo nuovo aggiornamento 0.2 che amplia ulteriormente l'ottima simulazione fornita da Assetto Corsa EVO.

Uno dei circuito è il Circuit of The Americas (COTA) di Austin in Texas, una delle tappe ufficiali del campionato di Formula Uno che è stato riprodotto in maniera decisamente accurata all'interno del titolo di Kunos Simulazioni.

L'altro circuito è Donington Park di Leicestershire, nel Regno Unito, un altro tracciato particolarmente amato dai grandi appassionati di Motorsport.

Per quanto riguarda le nuove auto, si tratta delle seguenti:

Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA

Honda NSX-R

Lotus Exige V6 Cup

Maserati GT2

Mazda MX-5 (NA)

Porsche 911 Turbo 3.6

Oltre a questo, l'update porta anche diversi miglioramenti e correzioni in vari ambiti, oltre a far evolvere tutto il gioco nel suo percorso verso la versione definitiva.