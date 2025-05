Chronicles Of The Wolf non è solo ispirato ai Castlevania, ma ha anche la voce di Alucard e una demo

Dietro Migami Games si nasconde un grandissimo appassionato della serie di Konami , che negli anni ha realizzato diversi fan game dedicati, come Haunted Castle II (1998), Haunted Castle III: Trevor's Quest (2001), Castlevania: The Lecarde Chronicles (2013) e Castlevania: The Lecarde Chronicles 2 (2017). Sono tutti titoli molto amati dalla comunità, il cui supporto ha permesso a Mig di realizzare dei giochi commerciali, mantenendo lo stesso spirito.

Dopo l'ottimo Wallachia: Reign Of Dracula, Migami Games ritorna con Chronicles Of The Wolf , un altro titolo ispirato alla serie Castlevania che vanta una caratteristica che farà la gioia dei fan: la voce di Alucard .

Collegamenti con tutte le serie

In Chronicles Of The Wolf il giocatore veste i panni di Mateo Lombardo, che vuole diventare un membro dell'ordine dei Rosacroce. Il gameplay, in questo caso, è da metroidvania, pur con lo sguardo puntato verso Simon's Quest per il ciclo giorno / notte.

A narrare le gesta di Lombardo sarà Alucard, pardon, Robert Belgrade, doppiatore molto attivo in ambito videoludico che, oltre a dare la voce al protagonista di Symphony of the Night, ha anche lavorato a serie del calibro di Tekken, Soul Blade e Mega Man.

Oltre che alla serie Castlevania, Chronicles Of The Wolf conterrà dei riferimenti anche a Bloodstained: Ritual of the Night di Koji "IGA" Igarashi, director di Symphony of the Night. Il gioco viene a tutti gli effetti considerato un seguito spirituale della saga di Konami (ferma ormai da anni).

Chronicles Of The Wolf uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC. Se vi interessa, potete scaricare una demo da Steam.