Tomb Raider, Project 007 e non solo sono al centro dei rumor per il Summer Game Fest

Non abbiamo ancora conferme ufficiali su ciò che possiamo aspettarci, ma ovviamente i rumor non mancano e stanno già indicano una serie di nomi di primo piano.

La primavera avanza e l'estate si avvicina. In altre parole manca sempre meno all'arrivo del Summer Game Fest, uno dei momenti più importanti per gli annunci videoludici.

I rumor sul Summer Game Fest 2025

Ricordiamo prima di tutto che il Summer Game Fest 2025 si terrà il 6 giugno, come era già stato annunciato a gennaio di quest'anno. Sarà ancora una volta prodotto e condotto da Geoff Keighley, che si occupa anche dell'evento di apertura della Gamescom e dei The Game Awards di dicembre. Keighley aveva affermato che ci possiamo aspettare "annunci, sorprese e presentazioni di nuovi spettacolari videogiochi".

Tornando ai rumor, un utente su Twitter ha chiesto al noto leaker Nate the Hate se avremo modo di vedere il nuovo Tomb Raider, il Project 007 di IO Interactive oppure The Wolf Among Us 2 di Telltale.

La risposta è stata poco definitiva, ma suggerisce che il leaker sa qualcosa. "Almeno uno di questi sarà al Summer Game Fest. Quale preferireste?". Si tratta di un buon modo per far interagire i lettori nei commenti, senza dare una risposta definitiva.

Va anche detto che manca circa un mese ed è possibile che i piani dell'evento di Keighley non siano ancora definitivi, quindi anche se il leaker ha veramente dettagli a riguardo è possibile che le sue informazioni diventino inutili tra oggi e il giorno dell'evento.

Ricordiamo infine data e orario del Summer Game Fest 2025, parteciperanno oltre 40 publisher.