ShiftUp definisce il periodo di uscita di Project Witches ma pensa anche a Stellar Blade 2

ShiftUp, il team coreano noto soprattutto per Stellar Blade, ha ulteriormente definito un periodo di uscita per il suo nuovo gioco in sviluppo, al momento identificato come Project Witches, ma ha anche ribadito la volontà di prendere in considerazione uno Stellar Blade 2.

Lo studio ha recentemente pubblicato alcuni annunci di lavoro dai quali emergono informazioni interessanti sul nuovo progetto in sviluppo, che è stato annunciato tempo fa ma non è stato ancora presentato in maniera dettagliata.

In base a quanto riferito in questi annunci, il gioco dovrebbe arrivare nel 2027, dunque si farà attendere ancora un po', ma nel frattempo sembra che ShiftUp stia anche pensando attivamente a Stellar Blade 2, che potrebbe essere sviluppato in contemporanea.