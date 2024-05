Stellar Blade 2 è in considerazione presso il team Shift Up, ha confermato il director in un'intervista

Hyung-tae e il technical director Lee Dong-gi hanno parlato soprattutto dei programmi per Stellar Blade in termini più vicini e immediati, ovvero nuovi contenuti e aggiornamenti, ma hanno anche fatto riferimento alla creazione di una serie.

In una recente intervista pubblicata da Famitsu, il director e CEO del team Shift Up ha confermato che lo studio sta attualmente considerando l'idea di sviluppare un seguito di Stellar Blade, sebbene non ci sia ancora nulla di definito al riguardo, per il momento.

Considerando il successo riscosso dal primo capitolo, è probabile che uno Stellar Blade 2 sia già stato preso in considerazione dal team Shift Up e la questione era in effetti già emersa nei giorni scorsi, ma fa piacere che venga sostanzialmente ribadita e confermata dal director Kim Hyung-tae.

I piani per il futuro di Shift Up

La questione era già emersa nei giorni scorsi, in particolare quanto il team Shift Up ha tentato la quotazione in borsa attraverso una offerta pubblica iniziale (IPO).

Un'immagine dalla nuova modalità Boss Challenge di Stellar Blade

Come spesso accade, in questi casi si attirano eventuali investitori presentando anche piani per il futuro, i quali coinvolgono il franchise in questione.

In tale occasione è emerso che Shift Up sta considerando una versione PC di Stellar Blade, oltre a un vero e proprio seguito, ma per quanto riguarda quest'ultimo ovviamente ci sarà da attendere ancora un bel po', dato che i lavori stanno ancora proseguendo sul primo capitolo.

Tra i piani del prossimo futuro per il team c'è anche una nuova proprietà intellettuale identificata con il nome in codice Project Witches, un gioco "cross-platform" che dovrebbe seguire le orme di Genshin Impact, almeno secondo gli elementi emersi finora.