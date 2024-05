Stellar Blade: versione PC e seguito nei piani del team Shift Up

Durante la conferenza finanziaria che il team ha tenuto per l'offerta pubblica presso il Korea Composite Stock Price Index, ovvero l'indice di borsa coreano, lo studio ha svelato qualcosa sui progetti futuri , in modo da promuovere la compagnia e renderla appetibile agli investitori, e tra questi piani sono emersi anche sviluppi interessanti per Stellar Blade.

Stellar Blade punta a espandersi

Stellar Blade, un'immagine del gioco

Per quanto riguarda la versione PC, questa viene menzionata chiaramente: dopo aver parlato dei contenuti scaricabili, il comunicato indica anche "una versione PC e nuove collaborazioni su una nuova proprietà intellettuale".

La questione viene ribadita anche in seguito: "Ci sono molti precedenti di titoli tripla A che si sono evoluti in franchise, estendendo il proprio ciclo vitale attraverso una serie di seguiti di alta qualità e mantenendo una grande base di utenti. Come risultato, stiamo esplorando la possibilità di una versione PC di Stellar Blade e un seguito".

Oltre a questo, Shift Up ha parlato anche del nuovo progetto in sviluppo, al momento identificato con il nome in codice Project Witches, che a quanto pare sarà un titolo cross-platform da lanciare simultaneamente su console, PC e piattaforme mobile nel 2027 o successivamente. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Stellar Blade.