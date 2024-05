NeoSprint: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

NeoSprint, il nuovo gioco di Atari seguito della serie Sprint, ha una data d'uscita ufficiale: il 27 giugno 2024 per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC(Steam) e Atari VCS. Costerà 24,99€.

Sviluppato da Headless Chicken, NeoSprint è il nipotino di Sprint, un gioco di corse risalente alla fine degli anni '70, il cui successo diede vita a una serie vera e propria. Con NeoSprint si passa però dalle piste 2D dell'originale a delle piste isometriche 3D. Rimane comunque giocabile in multiplayer locale, da un massimo di otto giocatori.

Il comunicato ufficiale ci parla di tantissime modalità di gioco: Campagna, Gran Premio, Pista a ostacoli e Sfida a tempo. Inoltre, gli strumenti di costruzione e condivisione permettono al giocatore di creare e condividere i suoi circuiti.

"NeoSprint è un progetto nato dalla passione, ideato dal direttore artistico di Atari John Kauderer e sviluppato dallo studio costaricano Headless Chicken è una degna aggiunta alla stirpe della serie Sprint e sicuramente soddisferà sia i fanatici della velocità che gli architetti virtuali." Ci spiega il comunicato ufficiale

Durante lo sviluppo, NeoSprint è stato reso disponibile in esclusiva in accesso anticipato per Atari VCS. Gli sviluppatori hanno seguito i commenti della comunità per migliorare l'esperienza, rifinendo molti aspetti del gioco.