Hellblade 2: siamo finalmente alla vigilia della grande sfida di Senua, in tutti i sensi

Siamo infine giunti alla vigilia del lancio di Senua's Saga: Hellblade 2, uno dei titoli di maggiore interesse da parte di Xbox Game Studios, destinato a dare il via a una stagione di uscite che sembra essere decisamente ricca per quanto riguarda i first party di Microsoft. Avremmo voluto veder arrivare il gioco in un clima generalmente più sereno, ma le bislacche e imperscrutabili tempistiche delle comunicazioni della casa di Redmond hanno fatto sì che il lancio di quello che potrebbe essere la massima espressione di Ninja Theory sia stato in qualche modo offuscato, almeno nelle discussioni che si svolgono negli ambiti più specialistici riguardanti i videogiochi, dalle recenti notizie sulle chiusure di team interni e le prospettive nebulose sul futuro della divisione videoludica di Microsoft, almeno per quanto riguarda la sua conformazione classica.

Per questo si potrebbe dire che Senua sta per affrontare una sfida complessa e su diversi livelli, andando anche oltre i confini del suo tormentato mondo, che già si presenta caratterizzato da piani differenti, tra conflitti interiori e battaglie fisiche. Per questo il periodo di attesa si è già adombrato per alcuni, tra preoccupazioni sulla scarsità di promozione e marketing effettuata per supportare il lancio e proiezioni "accurate" sulle possibili vendite del gioco, ma il tutto è probabilmente assimilabile soprattutto al classico concern trolling, nella maggior parte dei casi. Intanto, il meraviglioso trailer di lancio pubblicato oggi, dimostra se non altro come la sfida del raggiungere nuovi traguardi tecnologici sia stata decisamente vinta: Hellblade 2 sembra davvero uno spettacolo per certi versi mai visto prima.