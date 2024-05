Il trailer di lancio di Senua’s Saga: Hellblade 2 è accompagnato dalla musica di AURORA

Microsoft ha pubblicato tramite il canale YouTube di Xbox il trailer di lancio di Senua's Saga: Hellblade 2. Questo filmato - che potete vedere poco sotto - include anche la canzone Animal Soul di AURORA.

Il video dura circa un minuto e mezzo e ci permette di vedere svariate scene di Senua's Saga: Hellblade 2. Vediamo Senua correre in mezzo alla terra che si spacca, mentre combatte contro guerrieri e creature da incubo. Sappiamo bene che l'avventura di Senua sarà brutale, oscura e debilitante per le nostre anime e questo trailer conferma che la nostra eroina soffrirà non poco.

La canzone è però più dolce di quanto ci si potrebbe aspettare e crea un particolare contrasto tra scene di gioco di Senua's Saga: Hellblade 2 e testo. Cosa ne pensate di questo trailer di lancio che ci ricorda che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile dal 21 maggio su PC e Xbox (anche Game Pass)?