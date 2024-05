Senua's Saga: Hellblade 2 è precaricabile su PC e Xbox Series X/S

Xbox ha avviato le operazioni di precaricamento dei file di gioco di Senua's Saga: Hellblade II sul Microsoft Store, che è quindi possibile scaricare e installare in anticipo su Xbox Series X/S e PC rispetto al giorno di lancio, come saprete fissato al 21 maggio 2024, ossia il prossimo martedì.

Le dimensioni dei file sono di circa 48GB su PC e di 40,33GB su Xbox Series X. Attualmente il precaricamento non è disponibile negli altri negozi in cui è possibile prenotare il gioco, come Steam. Il prezzo per averlo è di 49,99€.

Senua's Saga: Hellblade II è il seguito del pluripremiato Hellblade: Senua's Sacrifice e vede la protagonista Senua ritornare in una "brutale avventura di sopravvivenza attraverso la mitologia e i tormenti dell'Islanda vichinga." La sua missione è quella di salvare la sua gente dagli invasori, ma dovrà vedersela anche con i suoi tormenti interiori, che non vogliono abbandonarla.