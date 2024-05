Senua's Saga: Hellblade 2, uscita e orario di sblocco svelati da Ninja Theory

Siamo ormai molto vicini all'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, ed è giunto il momento di conoscere l'orario di sblocco ufficiale previsto per il gioco, con la data di uscita ovviamente fissata per tutti al 21 maggio 2024, come riferito da Ninja Theory.

Il classico planisfero indica gli orari di sblocco previsti nelle diverse aree geografiche per Senua's Saga: Hellblade 2, a seconda dei vari fusi orari. Come possiamo vedere, dalle nostre parti il gioco in digitale potrà essere lanciato a partire dalle ore 10:00 del mattino del 21 maggio, in corrispondenza con l'orario segnalato per il fuso di Berlino.



In quel momento, tutti coloro che hanno acquistato il gioco in digitale potranno avviarlo, così come tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, ovviamente, visto che il titolo Ninja Theory è compreso al suo interno.