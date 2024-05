Xbox Game Pass: annunciati i giochi della seconda metà di maggio, con Hellblade 2

Arriva, come da programma, l'annuncio dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella seconda metà di maggio , e si presenta come una mandata particolarmente ricca, nella quale emerge soprattutto Senua's Saga: Hellblade 2.

Una lista molto ricca

I giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di maggio 2024

Annunciati dunque anche due titoli che appartengono all'inizio di giugno, come spesso accade in questi casi, ma a rubare la scena è sicuramente Senua's Saga: Hellblade 2, che rappresenta la maggiore uscita all'interno di un'infornata comunque davvero molto ricca.

Ad anni di distanza dal suo annuncio, arriva finalmente il nuovo capitolo della saga norrena di Ninja Theory, che andrà ad esplorare ulteriormente sia l'ambientazione della storia di Senua che la mente stessa della protagonista, dilaniata da disturbi psichici che travolgono il giocatore attraverso visioni e messaggi di grande impatto.

Per il resto, come era stato annunciato in precedenza arriva Lords of the Fallen all'interno del catalogo, mentre tra gli altri titoli noti si rileva anche Immortals of Aveum. Tra i giochi che vengono lanciati al day one direttamente nel catalogo del Game Pass a questo giro ci sono, oltre al già citato Hellblade 2, anche Galacticare, Hauntii e Rolling Hills, mentre Humanity arriva infine su Xbox dopo essere uscito in precedenza su altre piattaforme.