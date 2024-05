Il Signore degli Anelli: nuovi videogiochi arriveranno presto, dice il CEO di Embracer Freegroup

Come riferito nei giorni scorsi, Embracer Group andrà incontro a una drastica riorganizzazione, con la divisione del conglomerato in tre compagnie pubbliche : Coffee Stain & Friends, Asmodee Group, and Middle-earth Enterprises & Friends.

Una specie di MCU su Il Signore degli Anelli?

Gollum non ha funzionato molto bene

L'idea che emerge da quanto riferito dal CEO di Embracer Freegroup è una sorta di parallelo fra il Marvel Cinematic Universe e il franchise de Il Signore degli Anelli, dunque possiamo aspettarci probabilmente un trattamento simile in termini videoludici, con una sorta di universo interconnesso di esperienze varie legate all'ambientazione creata da Tolkien.

"Di anno in anno, si possono aggiungere cose e provarne di nuove come succede per esempio con Call of Duty", ha spiegato Guinchard, paragonando dunque i giochi della Terra di Mezzo con la serie di Activision, cosa che sembra puntare a una possibile annualizzazione del franchise in ambito videoludico.

Nell'intervista si parla anche del fallimento di alcuni progetti come The Lord of the Rings: Gollum, con il CEO a sostenere che anche questi risultano importanti nel processo di evoluzione della compagnia, in modo da raggiungere livelli qualitativi superiori.

Viene peraltro menzionato nello specifico Middle Earth, cosa che potrebbe far pensare anche a un ritorno della serie avviata da Monolith, sebbene in questo caso sembra si tratti soprattutto di un riferimento all'ambientazione generica del franchise in questione.