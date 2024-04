Embracer Group annuncia l'intenzione di dividersi in tre società differenti

Embracer Group ha annunciato l'intenzione di dividersi in tre differenti società: Asmodee per i giochi da tavolo, Coffee Stain & Friends per lo sviluppo di videogiochi indie e doppia A, e infine Middle-earth Enterprises & Friends per i progetti tripla A.

"Le tre entità saranno società separate e quotate in borsa", si legge nel comunicato stampa, "consentendo a ciascuna di esse di concentrarsi meglio sulle rispettive strategie di base e di offrire storie azionarie più differenziate e distinte agli azionisti esistenti e a quelli nuovi."

Dopo la vendita di Gearbox Entertainment a Take-Two per 460 milioni di dollari, Embracer punta dunque a effettuare una trasformazione che le consenta di diversificare le mansioni e guadagnare dunque valore in borsa.