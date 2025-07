PUBG: Battlegrounds e inZOI hanno prodotto incassi da record per Krafton, che nella prima metà del 2025 ha totalizzato entrate per circa 1,1 miliardi di dollari, facendo segnare un aumento dell'11,5% rispetto al primo semestre del 2024 e registrando profitti per 505 milioni di dollari.

La divisione mobile ha contribuito per la parte più consistente dei ricavi, con 690 milioni di dollari, seguita dalle produzioni per PC con 390 milioni di dollari e da quelle per console, ferme però ad appena 23 milioni: un settore in cui Krafton sta cercando di crescere.

Nel suo resoconto, l'azienda ha attribuito la crescita ai risultati di PUBG: Battlegrounds, che lo scorso aprile ha ricevuto un importante aggiornamento, mentre per quanto concerne i dispositivi mobile ha fatto parecchio Battlegrounds Mobile India.

Il documento cita inoltre l'ottimo andamento di inZOI, l'esperienza in stile THe Sims che a quanto pare si è imposta come il titolo premium coreano che ha raggiunto più rapidamente il milione di copie vendute.