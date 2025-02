PUBG: Blindspot è il nuovo nome di Project ARC: una demo è in arrivo su Steam a breve

L'editore ha spiegato anche perché ha scelto questo nome : "PUBG Studios ha scelto il nome PUBG: Blindspot per mettere in mostra sia la filosofia di sviluppo che gli elementi fondamentali del gameplay. Il marchio PUBG nel titolo rappresenta l'impegno di PUBG Studios ad espandersi in nuovi generi, mentre Blindspot indica l'innovativa miscela di sparatorie dall'alto e gioco tattico basato sulla visuale, offrendo ai giocatori un'esperienza fresca e coinvolgente."

KRAFTON ha aggiornato il nome dello spin-off di PUBG precedentemente noto come Project ARC. Ora si chiama PUBG: Blindspot . Tra il 21 febbraio e il 3 marzo sarà disponibile in esclusiva su Steam una demo di questo sparatutto tattico con visuale dall'alto.

I trailer e le immagini di PUBG: Blindspot

La descrizione ufficiala recita: "PUBG: Blindspot offre un'esperienza sparatutto con visuale dall'alto realistica e frenetica 5 vs 5, ispirata a PUBG: BATTLEGROUNDS. Troverete armi come fucili d'assalto, mitragliatrici, fucili a pompa, armi a lungo raggio come fucili da cecchino e DMR, pistole, lanciagranate e altro ancora, ognuno con le proprie caratteristiche. Sperimentate scontri a fuoco realistici, emozionanti e basati sull'abilità in uno sparatutto dall'alto come mai prima d'ora."

"La missione della vostra squadra è quella di penetrare nella Cripta nascosta all'interno dell'edificio installando un decrittatore. Utilizzate lanciagranate per sfondare muri e difese e raggiungere la Cripta o tendere un'imboscata al nemico. Oppure potete essere la squadra di difesa che impedisce ai nemici di raggiungere la Cripta e di installare il Decrittatore bloccando le porte e posizionando barricate per impedire l'accesso."

"PUBG: Blindspot presenta una linea visiva in tempo reale condivisa con i compagni di squadra, che crea una cooperazione immediata e non verbale, consentendo di sperimentare un combattimento frenetico con i propri compagni di squadra in tempo reale contro giocatori reali."

"I personaggi di PUBG: Blindspot hanno ciascuno le proprie armi preferite e i propri gadget distintivi. Vedrete armi familiari come l'Mk14, l'AWM e il P90, e una varietà di gadget unici come granate Blue Zone, droni da ricognizione, lanciagranate ed esplosivi di prossimità. Naturalmente, fanno la loro comparsa anche oggetti lanciabili come le flashbang e le granate fumogene."

Segnaliamo poi che il creatore di PUBG vuole creare un vero metaverso con il progetto Artemis.