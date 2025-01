Il creatore di PUBG vuole creare un vero metaverso con il progetto Artemis

Brendan Greene, il creatore di PUBG, ha intenzione di creare un "vero metaverso" con il suo nuovo progetto chiamato Artemis, ma questo dovrebbe essere qualcosa di diverso rispetto a quanto finora sperimentato da altri, almeno nelle intenzioni dello sviluppatore.

"Esito a parlarne, perché è una parola diventata un po' sporca, ma voglio costruire un metaverso perché non credo che nessun altro lo stia facendo", ha dichiarato Greene a IGN. Quantomeno, secondo il creatore di PUBG nessuno sta effettivamente costruendo un metaverso come lo intende lui, ovvero un vero universo 3D interconnesso, a quanto pare.

"Penso che tutti stiano costruendo bolle di IP che potrebbero comunicare tra loro in futuro, forse se siamo fortunati, ma non è il metaverso. Il Metaverso è un Internet in 3D. Dovreste essere in grado di creare i vostri mondi e di farli funzionare tutti con lo stesso protocollo, come l'HTTP. Quindi ogni mondo sarebbe una pagina da visitare, ed è quello che sto cercando di fare con Artemis".