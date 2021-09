Prologue è il nuovo progetto dell'autore di PUBG, ha un teaser trailer

Brendan Greene, ovvero il PlayerUnknown in persona, l'autore del celebre PUBG, ha lanciato un nuovo progetto chiamato Prologue che si presenta come qualcosa di veramente particolare, mostrato anche con un primo teaser trailer ancora piuttosto vago.

Greene è considerato uno degli iniziatori del battle royale come genere videoludico, essendo stato all'origine della mod di Arma che divenne poi PUBG, ma nonostante abbia creato un impero, nei giorni scorsi ha deciso di lasciare PUBG Corp., ma compagnia coreana che si occupa dello sparatutto, per creare qualcosa di nuovo.

La questione strana è che questo Prologue, ovvero il progetto in sviluppo da parte di Greene, non sembra essere proprio un videogioco vero e proprio, quanto piuttosto una sorta di demo tecnica per il momento. L'idea deriva sempre dalla sopravvivenza all'interno di un'ambientazione aperta, ma in questo caso le meccaniche sembrano diverse.

"Vogliamo creare dei mondi sandbox realistici su una scala raramente provata prima, ampi centinaia di chilometri con migliaia di giocatori che interagiscano tra loro, esplorando e creando", ha affermato Greene cercando di spiegare questa idea.

L'idea è sfruttare un network in grado di costruire "giganteschi open world generati ogni volta in maniera diversa", e Prologue sarebbe solo una prima versione di questo progetto, ancora limitata. Questa è la descrizione ufficiale di questa sorta di gioco:

"Dovete cercare di trovare la vostra strada attraverso un'ambientazione selvaggia generata ogni volta in maniera diversa, utilizzando strumenti che trovate in giro e raccogliendo risorse per sopravvivere in un viaggio dove l'ambiente ostile è una minaccia costante. Non ci sono guide, non ci sono sentieri da seguire, solo un mondo, un punto sulla mappa da raggiungere e gli strumenti che riuscite a trovare."

In attesa di saperne di più, vediamo dunque il primo teaser trailer di Prologue.