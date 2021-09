PlayStation Showcase 2021: il teaser trailer dell'evento PS5 e PS4

Sony ha pubblicato un teaser trailer per ricordarci l'appuntamento con l'atteso PlayStation Showcase 2021, l'evento per PS5 e PS4 che andrà in onda la prossima settimana.

Il filmato oltre a ricordarci data e orario dell'evento, ovvero le 22:00 di giovedì 9 settembre, purtroppo non offre alcun indizio (o perlomeno noi e tanti altri se ci sono non li abbiamo notati) riguardo i possibili annunci dello show, che come sappiamo durerà 40 minuti e sarà dedicato ai "giochi in uscita questo autunno". Per certo sappiamo che sarà assente la nuova generazione di PlayStation VR, che probabilmente avrà un appuntamento dedicato nei prossimi mesi.

Come abbiamo già ampiamente discusso nei giorni scorsi, la nostra speranza (e quella di molti lettori) è che il PlayStation Showcase 2021 sia l'"evento della concretezza" per quanto riguarda la line-up PS5 e PS4 di fine anno e del 2022. Ovviamente la presenza di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok sarebbe gradita da tantissimi giocatori, ma a ben vedere la "lista dei desideri" con i giochi PS5 e PS4 più attesi è bella lunga.

Ad alimentare ulteriormente il fuoco dell'hype poi ci hanno pensato giornalisti e insider, che nei giorni scorsi hanno affermato che durante l'evento potrebbero arrivare dei "super annunci" e novità su God of War: Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus. Indiscrezioni tutte da confermare, ma in ogni caso si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti i giocatori PS4 e PS5.

Ovviamente noi di Multiplayer.it seguiremo in diretta il PlayStation Showcase 2021 con voi su Twitch, traducendo e commentato il tutto in tempo reale, dunque non mancate!