PS5 PlayStation Showcase: "mi è stato detto che ci saranno super annunci", per un giornalista

La grande notizia di questi ultimi giorni è l'annuncio del PlayStation Showcase, un evento dedicato a PS5 e a PS4, durante il quale si spera che la compagnia giapponese mostri tanti giochi interessanti. Non sappiamo di preciso cosa avremo modo di vedere, ma secondo un giornalista non mancheranno gli annunci. Precisamente, Andy Robinson ha dichiarato: "Mi è stato detto che ci saranno super annunci".

Andy Robinson è un editor della testata giornalistica videoludica VGC, ma è anche ex-scrittore presso Playtonic: in altre parole, è credibile che abbia contatti interni all'industria. Purtroppo, Robinson non dà informazioni aggiuntive sulla questione, quindi è difficile capire cosa siano questi "super annunci" del PlayStation Showcase.

Ovviamente i fan hanno le proprie speranze, tra le quali sono compresi titoli come God of War Ragnarok (nome non ufficiale), ma anche novità di vario tipo. Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo, sono molti i giochi attesi, sperando di vedere al PlayStation Showcase di PS5 e PS4.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere l'arrivo dell'evento. Secondo i rumor non ci sarà modo di vedere GTA 5 e GTA 6, mentre God of War sarà per certo parte dello show. Ovviamente non ne avremo la conferma fino a giovedì 9 settembre.