GTA 6 e GTA 5 per PS5 non saranno al PlayStation Showcase, dice Tom Henderson

Il PS5 PlayStation Showcase incombe e sembra essere un evento di grosso calibro, ma al suo interno non dobbiamo aspettarci la presenza di GTA 6 e nemmeno di GTA 5 in versione next gen, secondo quanto riferito da Tom Henderson, insider considerato ormai alquanto affidabile.

Sebbene la presenza di GTA 6 fosse assolutamente improbabile, qualche possibile riferimento a GTA 5: Enhanced Edition, ovvero la versione next gen del celebre capitolo in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S era invece piuttosto plausibile, ma a quanto pare non sarà presente nemmeno questa, secondo quanto riferito nel podcast di Henderson.

Per quanto riguarda GTA 6, diverse voci sostengono che sia ancora molto lontano, e nonostante l'attesa abbia raggiunto ormai i livelli di guardia da tempo - come dimostra anche i recente caso del fan che ha fatto irruzione in uno show televisivo tedesco per chiedere informazioni - Rockstar Games è riuscita a mantenere finora il più stretto riserbo.

Per quanto riguarda Grand Theft Auto V: Enhanced Edition, invece, c'è stato almeno un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games e dovrebbe trattarsi di una versione riveduta a corretta del celebre originale ormai vecchio di 8 anni ma sempre sulla cresta dell'onda. Secondo alcune voci, dovrebbe andare a 4K e 60 fps su PS5.

Nel frattempo è emersa anche una GTA Trilogy Remaster che dovrebbe spuntare nei prossimi mesi, in attesa di informazioni. Ricordiamo che il PS5 PlayStation Showcase è fissato per il 9 settembre 2021, con varie novità sui giochi in arrivo per la console nel prossimo periodo.