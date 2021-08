GTA 5 Enhanced Edition: 4K e 60 FPS su PS5, secondo PlayStation Germania

GTA 5 Enhanced Edition è la versione per PS5 e Xbox Series X|S del capolavoro di Rockstar Games, pubblicato per la prima volta su PS3 e Xbox 360. La nuova versione includerà varie migliorie tecniche, ma non è chiaro esattamente di cosa si parli. Ora, però, tramite PlayStation Germania scopriamo che il gioco proporrà una risoluzione 4K a 60 FPS.

L'informazione proviene direttamente dal PlayStation Blog in versione tedesca ed è poi rimbalzata su Reddit. L'articolo di riferimento, che potete trovare qui, non è disponibile in italiano o in inglese. L'articolo è stato pubblicato il 20 di luglio, ma solo adesso è stato notato. PlayStation Germania parla esplicitamente di 4K e 60 FPS, ma l'informazione non è mai stata riportata in modo così diretto prima d'ora.

Ad oggi non abbiamo ancora avuto modo di vedere il gioco in azione su PS5 e Xbox Series X|S, quindi non sappiamo esattamente quali modifiche grafiche possiamo aspettarci da GTA 5 Enhanced Edition. Questa prima conferma riguardo alla risoluzione e al frame rate permetterà ai giocatori di sentirsi un po' più tranquilli sul trattamento riservato al gioco da parte di Rockstar Games.

Sottolineiamo che, trattandosi di un'informazione condivisa solo da una specifica regione di PlayStation, è possibile che l'annuncio non fosse previsto o che si tratti di un errore, anche se è difficile immaginare che GTA 5 non proponga 4K e 60 FPS. Nel "peggiore dei casi", il gioco potrebbe offrire due modalità grafiche: una che punta alla risoluzione massima e una che punta al frame rate massimo. Per ora, però, sono solo speculazioni. Dovremo attendere un annuncio completo da parte di Rockstar Games.

Parlando invece di GTA 6, per un nuovo rumor l'annuncio sarà nel 2024 e sarà inclusa una mappa londinese.