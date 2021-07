GTA 6: annuncio nel 2024 e mappa londinese per un nuovo rumor

GTA 6 continua a far parlare di sé. Tramite Reddit spunta un nuovo rumor che indica il periodo di annuncio (o di uscita, addirittura) e la presenza di una mappa londinese all'interno del nuovo gioco di Rockstar. Vediamo quanto sappiamo.

La fonte di questo rumor è un utente non noto, che non ha in passato condiviso leak videoludici. NBAJayhs - questo il nickname - afferma di aver incontrato per caso a Londra un americano, che secondo il redditor è un fotografo/sviluppatore al lavoro sulle mappe di GTA 6. Lo straniero gli avrebbe chiesto informazioni riguardo alla città, ai quartieri più antichi e gli avrebbe chiesto se fosse legale registrare video vicino a Buckingham Palace.

Incuriosito dalla cosa, l'utente ha chiesto cosa per qualche motivo si trovasse a Londra e, in risposta, l'americano ha affermato: "In circa tre anni, amico, tutto quella che la tua generazione ha sognato si materializzerà". Il redditor ha quindi chiesto se si trattasse di GTA e, a quel punto, l'americano avrebbe risposto con un sorriso e le parole: "sei saggio". La conclusione del giocatore è quindi che GTA 6 sia atteso per il 2024, o come annuncio o come uscita.

Ovviamente una storia di questo tipo potrebbe essere completamente inventata da chiunque, infatti i moderatori del sub-reddit di GTA 6 hanno bloccato immediatamente la discussione e l'hanno riattivata solo dopo che l'utente ha fornito in privato il nome della persona con la quale avrebbe parlato. Purtroppo, essendo avvenuto di persona, non può fornire altre prove del dialogo (come uno scambio di messaggi).

I moderatori del sub-reddit di GTA 6 hanno deciso di riattivare la discussione e renderla pubblica, anche se sottolineano che chiunque potrebbe trovare il nome di uno sviluppatore di Rockstar tramite LinkedIn e fingere che sia la fonte. Anche noi sottolineiamo quindi di prendere queste informazioni con le pinze. Come molti leak, è possibile che sia falso: non possiamo però smentire quanto riportato, quindi per il momento ne prendiamo atto, in attesa di nuove prove. Secondo Jason Schreier e Tom Henderson, la data di uscita dovrebbe essere intorno al 2025.

Recentemente, inoltre, il post di un manager di Rockstar da Miami ha riacceso i rumor sull'ambientazione di GTA 6.