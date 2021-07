GTA 6: Schreier conferma i rumor sulla data di uscita del leaker Tom Henderson

Recenti rumor, condivisi dal noto leaker Tom Henderson, ci hanno permesso di scoprire che GTA 6 è molto più lontano di quanto i giocatori sperano. In termini di data di uscita, si parla infatti del 2025, ovvero un'attesa di altri quattro anni. Ora, Jason Schreier conferma che quando indicato da Henderson è simile a tutto quello che lui ha udito sul gioco di Rockstar Games.

Jason Schreier - che ricordiamo è un noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria - afferma anche che GTA 6 è "ancora nelle prime fasi di sviluppo" e che "ha una mappa in evoluzione/espansione", come indicato da alcuni suoi report dello scorso anno. Schreier afferma anche di non aver visto nulla del gioco e di sapere solo a che punto dello sviluppo di trovi.

Ad aprile 2021, Schreier aveva condiviso alcune informazioni su GTA 6 tramite il podcast Triple Click. In tale occasione, aveva parlato del 2022 e del 2023: questo ha spinto molti giocatori a pensare che GTA 6 fosse vicino. In realtà, il giornalista parlava della possibile data di uscita nel caso nel quale non vi fosse stata la pandemia di COVID-19, che ha creato molteplici problemi di sviluppo all'intera industria videoludica.

Tom Henderson ha parlato però di molto altro riguardo a GTA 6, che pare sia in arrivo solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, si parla anche dell'ambientazione.