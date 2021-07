Nacon Connect 2021, ecco i giochi che saranno presenti nell'evento di domani

Nacon Connect 2021 verrà trasmesso domani 6 luglio, alle 19.00 ora italiana, e sono stati annunciati i giochi che vedremo nel corso dell'evento, a cui si affiancheranno tre misteriosi reveal.

Annunciato il mese scorso, Nacon Connect 2021 includerà gameplay, annunci e ospiti: un vero e proprio showcase per le nuove produzioni del publisher francese, che verranno mostrate con video inediti e altro ancora.

Nacon Connect 2021, il programma.

Il programma dello show include titoli come The Lord of the Rings: Gollum, Test Drive Unlimited Solar Crown e WRC 10, ma anche Blood Bowl 3, Roguebook, Vampire: The Masquerade - Swansong e non solo.

"Nacon è lieta di svelare il teaser e il programma dell'edizione 2021 della sua online conference, Nacon Connect, in programma domani, martedì 6 luglio alle 19 su Twitch e YouTube", recita il comunicato ufficiale.

"Durante l'evento, Nacon darà ai giocatori un'anteprima di alcuni progetti molto attesi come Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade - Swansong e Test Drive Unlimited Solar Crown, così come alcuni nuovi accessori. Verranno anche rivelati nuovi giochi."