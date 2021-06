Nacon Connect 2021, data e orario dell'evento con gameplay, annunci e ospiti

Nacon Connect 2021 ha una data e un orario ufficiali: l'evento si terrà il 6 luglio alle 19.00 e includerà annunci, video di gameplay, collaborazioni e ospiti speciali.

Fra i giochi più attesi della nuova edizione spiccano The Lord of the Rings: Gollum, mostrato con il gameplay al Future Games Show, e il gioco di guida Test Drive Unlimited Solar Crown, presentato con un primo trailer ad aprile.

Saranno inoltre presenti Blood Bowl 3, di cui abbiamo parlato in un'anteprima; WRC 10, annunciato da Nacon ad aprile; e l'interessante Vampire: The Masquerade - Swansong.

Insomma, Nacon Connect 2021 ha senza dubbio tutte le carte in regola per porsi come un gran bell'appuntamento dopo gli eventi e le conferenze di giugno.