E3 2021: tutte le conferenze e gli eventi

L'E3 2021 si svolgerà quest'anno dal 12 al 15 giugno in formato digitale, ma non mancheranno conferenze ed eventi: ecco la lista completa degli appuntamenti.

L'E3 2021 sarà completamente digitale e si svolgerà dal 12 al 15 giugno: durante quei quattro giorni assisteremo a una serie di conferenze ed eventi, rigorosamente in streaming, che vedranno l'annuncio di nuovi giochi e la presentazione di alcuni fra i titoli più attesi dell'anno. Dallo showcase di Microsoft e Bethesda al nuovo Ubisoft Forward, dal Summer Game Fest al PC Gaming Show, dal Nintendo Direct all'IGN Expo: ecco la lista completa degli appuntamenti che avremo modo di seguire a partire dalla seconda settimana del mese e cosa possiamo aspettarci di vedere. L'elenco delle conferenze e degli eventi all'E3 2021 verrà aggiornato non appena tutti gli eventi verranno ufficializzati, inclusi quelli di Nintendo e Square Enix.

Indie Live Expo 2021: 5 giugno 2021, ore 11.00 Children of Morta Si parte dalle produzioni indipendenti con l'Indie Live Expo 2021, un evento che promette di presentare oltre trecento giochi, per lo più sviluppati da team giapponesi, e che includerà dunque le tradizionali carrellate veloci in cui troveranno spazio tantissimi titoli. Nella scorsa edizione sono stati annunciati, fra gli altri, Azure Striker Gunvolt 2 e Children of Morta: difficile immaginare cosa verrà mostrato quest'anno, ma se apprezzate le realtà indie si tratta di uno streaming da non perdere.

Guerrilla Collective 2021: 5 e 12 giugno 2021, ore 17.00 Baldur's Gate 3. Due differenti giornate, il 5 e il 12 giugno, per la nuova edizione del Guerrilla Collective. Si tratta di un "festival dedicato ai giochi digitali in cui vengono presentati nuovi titoli, trailer, video di gameplay e altro ancora", e a cui partecipano alcuni dei più interessanti sviluppatori e publisher della scena internazionale. Cosa vedremo in questa edizione? In passato hanno fatto parte dello show prodotti come Baldur's Gate 3, il promettente RPG firmato Larian Studios che dovrebbe fare il proprio debutto entro quest'anno, e l'interessante Valheim.

Summer Game Fest 2021: 10 giugno 2021, ore 20.00 Unreal Engine 5, la demo per PS5. Organizzato e presentato anche quest'anno dal giornalista Geoff Keighley, il Summer Game Fest si aprirà con un Kickoff Live dalle grandi ambizioni, in cui saranno presenti le principali realtà dell'industria videoludica e che includerà le immancabili world premiere, nello specifico annunci di nuovi giochi, trailer e video di gameplay inediti. L'edizione di quest'anno sarà particolarmente interessante, perché nel 2020 lo show ha riempito con successo il vuoto lasciato dalla cancellazione dell'E3, sebbene insieme a diversi altri eventi, e si pone sempre più come la versione estiva dei Game Awards, che come sappiamo hanno guadagnato tantissima credibilità nel corso del tempo.

Koch Prime Time Gaming Stream: 11 giugno 2021, ore 21.00 Shadow Warrior 3. Prima conferenza di sempre per Koch Media, l'azienda austriaca proprietaria del publisher Deep Silver e di team di sviluppo come Flying Wild Hog, Milestone e Vertigo Games. Immaginiamo dunque che nel corso dell'evento verrà mostrato nuovamente in azione Shadow Warrior 3, in questo caso con una data di uscita ufficiale. Quando si parla di Deep Silver ci sono tuttavia in ballo anche proprietà intellettuali come Metro e Saints Row: entrambe le serie potrebbero tornare con un nuovo episodio, in particolare la seconda che è stata rilanciata di recente con alcune remaster ed è approdata anche su PS5 e Xbox Series X. Sarà questa l'occasione giusta per degli annunci?

IGN Expo 2021: 11 giugno 2021, ore 22.00 Second Extinction. Parte della Summer of Gaming, la nuova edizione di IGN Expo promette il reveal di nuovi giochi, la pubblicazione di video di gameplay inediti e annunci di grande rilevanza. Insomma, su questo ennesimo palcoscenico virtuale potrebbe accadere di tutto. Nella scorsa edizione sono stati mostrati titoli come Wasteland 3, Second Extinction, Chivalry 2, Borderlands 3, Samurai Jack e A Total War Saga: Troy, ma la sensazione è che quest'anno il livello si alzerà ulteriormente e l'IGN Expo proverà a competere con gli eventi più rilevanti dell'estate, incluso ovviamente l'E3.

Wholesome Direct 2021: 12 giugno, ore 19.00 Spiritfarer. Un appuntamento diverso dal solito, il Wholesome Direct è dedicato alle produzioni indipendenti, ma esclusivamente di un certo tipo: esperienze rilassanti, colorate, positive, che raccontano storie introspettive e non pongono obiettivi da raggiungere a tutti i costi. Nella scorsa edizione hanno trovato posto titoli come Ooblets, Spiritfarer, Calico e Book of Travels, tutti caratterizzati dal medesimo approccio calmo e riflessivo: a chi toccherà quest'anno?

Devolver Digital: 12 giugno Devolver Digital. Al momento in cui scriviamo la tradizionale conferenza di Devolver Digital ha una data ma non ancora un orario ufficiale. Di certo si tratta di un appuntamento imperdibile, che nel corso degli anni ha proposto una narrazione completamente fuori di testa, prendendo in giro i grandi annunci dell'E3 e introducendo dei personaggi assurdi. In un marasma di annunci completamente inventati, l'edizione 2020 dell'evento ha visto la presenza di giochi come Serious Sam 4, Shadow Warrior 3, Carrion e il fenomeno Fall Guys: Ultimate Knockout, che come sappiamo ha poi riscosso un successo straordinario. Siamo dunque molto curiosi di sapere che cosa verrà presentato su quel palco fra pochi giorni.