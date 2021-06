Ratchet & Clank: Rift Apart è il gioco più atteso di giugno 2021

In un periodo ricco di aspettative come giugno 2021 , mese in cui ritorna l'E3 e assisteremo ai vari eventi estivi dell'industria dei videogiochi, si poteva pensare a poche uscite sul mercato, in attesa di scoprire le novità del prossimo periodo. Invece, il mese appena iniziato è particolarmente ricco di novità, ma quando una di queste si chiama Ratchet & Clank: Rift Apart , ovvero il nuovo capitolo di una delle serie più antiche e amate dal pubblico PlayStation, allora c'è veramente poco da competere, con il gioco Insomniac per PS5 che infatti conquista agilmente il titolo di gioco più atteso di giugno. In effetti non sono molte le grosse produzioni in grado di mettere in ombra il blockbuster Sony, ma fa piacere notare una bella quantità e varietà di titoli in arrivo nelle prossime settimane, che rendono questo mese interessante anche sul fronte delle uscite, oltre che su quello degli annunci.

Il più atteso dalla redazione

La votazione interna alla redazione ha restituito un risultato netto, anche se forse non si può parlare propriamente di un plebiscito vista la presenza di altri giochi che hanno attirato notevole attenzione. Il sondaggio è comunque inequivocabile, con Ratchet & Clank: Rift Apart a staccare tutti gli altri concorrenti di diverse lunghezze: il nuovo gioco Insomniac Games emerge sicuramente come il più atteso, essendo in effetti il progetto più grosso tra quelli in arrivo nei prossimi giorni. Di per sé, segue la linea del gameplay tradizionale per la serie, ovvero una sorta di platform 3D con elementi action, ma le soluzioni tecniche adottate lo rendono particolarmente attraente grazie a una grafica davvero notevole e allo sfruttamento del famoso SSD di PS5 che garantisce transizioni repentine tra ambientazioni diverse.

Mario Golf: Super Rush rappresenta il grande ritorno della serie su Nintendo Switch

Il secondo classificato, a una certa distanza dal primo, è Mario Golf: Super Rush, come era facilmente prevedibile. Si tratta di un nuovo gioco esclusivo per Nintendo Switch, successore della storica serie di titoli di golf a base mariesca, dunque caratterizzato da una struttura particolare. Sebbene di base sia, a tutti gli effetti, un gioco di golf, la sua interpretazione è ovviamente molto arcade, a partire dalle caratteristiche dei personaggi per arrivare al gameplay vero e proprio, che si svolge tra colpi speciali e modalità folli, alternando elementi tipici dello sport ad altre cose fantasiose derivate direttamente dal mondo di Mario. Chiude il podio, forse in maniera piuttosto inaspettata, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il nuovo action RPG di Tuque Games riferito direttamente al più celebre franchise dei giochi di ruolo, per giocatore singolo e multiplayer. Al di fuori del podio, solo Scarlet Nexus si distingue sopra a tutti gli altri.