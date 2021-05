Scarlet Nexus, provato il nuovo action di Bandai Namco

È quasi una sorta di meccanismo difensivo automatico, ma quando compare sul mercato un titolo dal look spiccatamente anime si ha la tendenza a percepirlo come un prodotto di una categoria inferiore rispetto ad altri videogiochi dello stesso genere. La natura di tutto ciò è probabilmente un trauma, che va per l'esattezza ricercato in quegli anni bui durante i quali l'industria videoludica giapponese non riuscì ad adeguarsi ai tempi, con alcune delle case più significative allo sbando e una massa di prodotti "made in Japan" dai valori produttivi ridicoli a riempire gli scaffali dei negozi.

Ora, grazie al cielo, la situazione è ben diversa, e gli sviluppatori nipponici sono tornati a sfornare gioconi con una costanza invidiabile... eppure davanti alla scelta di abbandonare il patinatissimo fotorealismo in favore di un look più basilare (e prevedibilmente più facile da gestire per i programmatori), molti giocatori tendono ad approcciarsi con sospetto a determinati annunci.

Il fatto che i reveal trailer di Scarlet Nexus non abbiano creato enormi smottamenti è da ricollegare a quanto detto sopra: ad una prima occhiata il gioco pareva la solita accozzaglia di cliché da manga shonen di quarta categoria e non sembravano esserci elementi in grado di elevarlo al di sopra della concorrenza. Dopo una prova di oltre tre ore possiamo però dirvi che questi preconcetti sono quasi del tutto spariti e se da una parte i cliché effettivamente non mancano, dall'altra siamo rimasti positivamente sorpresi da molte delle caratteristiche del nuovo pargolo di Bandai Namco.