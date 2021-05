Ratchet & Clank: Rift Apart, nuove immagini in 4K dell'esclusiva PS5

In occasione dell'attesissima recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart, Sony e Insomniac Games hanno pubblicato anche una serie di nuove immagini in 4K dell'esclusiva PS5.

Prima di iniziare, avete letto la nostra anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart?

Le nuove immagini pubblicate oggi mettono in mostra l'ottimo lavoro svolto dai grafici di Insomniac Games nel caratterizzare i personaggi e nell'ideare i diversi livelli di gioco. Si tratta, ovviamente, di immagini in 4K prese di peso dalla versione PS5 del gioco, l'unica, oltretutto, ad arrivare sul mercato.

Anche se le immagini sono belle e consentono di apprezzare i dettagli, è impossibile non sottolineare che il vero punto di forza di Ratchet & Clank: Rift Apart sia il vederlo in movimento, con tutti i cambi di ambientazione, gli effetti speciali e gli oggetti presenti su schermo ad affollare lo schermo.

Ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà su PlayStation 5 l'11 giugno 2021.