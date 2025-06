Ratchet & Clank: Rift Apart oggi è scontatissimo su Amazon, (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta molto interessante e allettante per tutti i possessori di una PS5: l'esclusiva Ratchet & Clank: Rift Apart viene scontato del 56% per un costo totale e finale d'acquisto di 35,90€. Acquistalo direttamente tramite questo link o sfrutta il box qui in basso per accedere al prodotto: Ratchet & Clank: Rift Apart è una delle prime esclusive PS5 e oggi, su Amazon, con questa promo si avvicina moltissimo al suo minimo storico che, infatti, è fissato sui 30€. Si tratta, dunque, di un "surplus" di soli 5€ che rende questo titolo - con questa promozione - molto appetibile.