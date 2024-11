Un trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart parla delle migliorie su PS5 Pro

Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart tutto dedicato alle migliorie della versione "Enhanced" per PS5 Pro, che sfrutterà la maggiore potenza della GPU e il PSSR per offrire una maggiore qualità visiva e/o performance maggiori.

Stando alle parole del team di Insomniac Games, su PS5 Pro i giocatori potranno ottenere il meglio della modalità Performance a 60 fps e quella Qualità con risoluzione elevata della console base e dunque un'esperienza sostanzialmente migliore.