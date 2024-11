PS5 Pro sembra avere un'opzione integrata per migliorare la qualità grafica di alcuni giochi PS4

In base ad alcune testimonianze trapelate in rete dall'uso delle prime unità di PS5 Pro, sembra che la nuova console Sony abbia un'opzione integrata nel software di sistema che consente di "migliorare la qualità grafica" di "alcuni giochi PS4".

Non si tratta di un'immagine ufficiale, ma lo screenshot trapelato online sembra preso dall'interfaccia di PS5 Pro e mostra quella che pare essere un'opzione standard integrata nel sistema operativo, che consente di attivare un sistema in grado di "migliorare la qualità d'immagine per i giochi PS4", cosa che in effetti corrisponderebbe a quanto affermato da Sony tra le caratteristiche di base di PS5 Pro, sebbene la cosa non sia stata approfondita più di tanto.

La spiegazione, riportata in corrispondenza dello switch per l'attivazione, riferisce che questa opzione può "migliorare la qualità dell'immagine per alcuni giochi PS4", dunque a quanto pare si tratta di un'opzione integrata nel sistema ma forse non supportata da tutti i giochi.