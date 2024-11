Dragon Quest 3 HD-2D Remake è all'orizzonte e ha già il suo trailer di lancio, in largo anticipo

Nonostante manchino ancora quasi due settimane all'uscita di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Square Enix ha già pubblicato il trailer di lancio del gioco, come potete vedere qui sotto, segno evidente di come sia ormai tutto pronto per il ritorno dello storico titolo sul mercato.

La data di uscita di Dragon Quest 3 HD-2D Remake è fissata per il 14 novembre, dunque piuttosto vicina anche se non così incombente da far pensare all'arrivo di un trailer di lancio già in questo giorni, ma evidentemente Artdink Corporation e Square Enix non hanno voluto perdere tempo.

Con il gioco che evidentemente è già bello che pronto da tempo e in attesa solo di essere definitivamente distribuito sul mercato, vediamo dunque il trailer di lancio in anticipo di un paio di settimane sulle tempistiche standard.