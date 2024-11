Sony svela il nuovo bundle di PS5 con Fortnite come pacchetto speciale tra Black Friday e Natale

Nel trailer vediamo dunque il bundle "Fortnite Cobalt Star ", in arrivo il 22 novembre nei negozi, all'interno della promozione prevista da Sony per il periodo natalizio e per gli sconti del Black Friday, che sostanzialmente conferma l' anticipazione fatta alcune settimane fa da un noto leaker .

Il cosiddetto "holiday bundle", quest'anno, ha per protagonista Fortnite , che nonostante sia un gioco gratuito continua ad essere uno dei più scelti come soggetto per questi pacchetti promozionali con le console, ovviamente incentrati su oggetti in-game esclusivi che hanno un certo valore monetario.

Con un trailer di presentazione, Sony ha ufficialmente svelato il nuovo bundle di PS5 previsto per il periodo natalizio , comprendendo in questo anche il Black Friday 2024 incombente, considerando che il lancio avviene proprio a ridosso di entrambe le festività.

Prezzi e contenuti previsti

Per gli appassionati di Fortnite, ma forse soprattutto per chi deve lanciarsi ancora nel celebre battle royale di Epic Games, si tratta di un pacchetto piuttosto ricco.

Il bundle comprende una PS5 Slim, sia in versione con lettore ottico che digitale, e ovviamente una copia digitale del gioco.

Oltre a questa, all'interno si trovano i codici per i seguenti contenuti in-game:

1000 V-Bucks

Costume Cobalt Snowfoot (con versione LEGO Fortnite)

Cobalt Crash Drums

Indigo Inverter Pickaxe

Weathered Snow Stripes Wrap

Sapphire Star Back Bling

Gold Discotheque Wheels

Gold Stella Trail

Gold Krackle Boost

Nel complesso, i contenuti aggiuntivi dovrebbero costare circa 40 euro, dunque anche se Fortnite di per sé è gratuito c'è un certo valore aggiunto a questo bundle.

Il lancio è previsto per il 22 novembre in Europa, e in quel periodo si troverà sul mercato insieme a PS5 Pro, in arrivo il 7 novembre, ma si tratterà di proposte dal prezzo nettamente differente.

Anche perché, in base a quanto anticipato dal noto leaker Billbil-kun su Dealabs, il bundle dovrebbe essere venduto con uno sconto molto interessante, che toglie 75€ al prezzo standard: in questo modo, il bundle PS5 Fortnite Cobalt Star con console dotata di lettore disco dovrebbe costare 475€, mentre quello con PS5 in versione digitale dovrebbe andare sui 375€.