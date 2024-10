PS5 Slim e Fortnite insieme in un bundle in offerta al Black Friday, riporta un leaker

Per quanto riguarda infine i contenuti del pacchetto Cobalt Star di Fortnite , si tratta di un codice digitale per il download di otto skin esclusive, dal valore totale di 5.000 V-Buck, che include anche 1.000 V-Buck da poter utilizzare nel gioco.

billbil-kun non sa esattamente quando questa iniziativa verrà annunciata ufficialmente, ma come detto lo sconto sarà attivo a partire dal 22 novembre e verrà prolungato quanto basta per coprire i periodi del Black Friday e del Cyber Monday.

Strategie più aggressive durante il lancio di PS5 Pro

Come saprete, termina oggi un'offerta su PS5 Slim che taglia il prezzo della console di 50€, ma a quanto pare Sony ha intenzione di spingere la console in maniera ancora più convinta e aggressiva nel tentativo di imprimere un'accelerazione alle vendite.

Il post di billbil-kun

È tuttavia strano che queste politiche vengano attuate proprio in concomitanza con il lancio di PS5 Pro, che è stata fortemente criticata per via del suo prezzo, pari a 799€ senza lettore disco, e che arriverà nei negozi il 7 novembre.

A quanto pare l'offerta per il Black Friday sarà un'occasione in più per paragonare la somma necessaria per l'acquisto di PlayStation 5 Pro a quella di PS5 Slim, specie con quest'ultima in promozione a 374,99€, dunque meno della metà.