XDefiant non chiuderà i battenti dopo la Stagione 4, anzi si parla già dei piani per l'Anno 2

Per chi non lo sapesse, è da tempo che circolano voci di corridoio sui presunti numeri negativi di affluenza di XDefiant e di un possibile spegnimento dei server entro pochi mesi. In particolare, ieri lo sviluppatore Shaun Weber ha dichiarato che "XDefiant è già morto" e che, se il gioco non riuscirà a raggiungere una buona quantità di giocatori in tempi brevi, il supporto potrebbe terminare con la stagione 4 . Un'eventualità per l'appunto smentita da Rubin.

Mark Rubin, l'executive producer di XDefiant , è intervenuto sui social per rispondere ai rumor relativi a una possibile chiusura dei server dopo la Stagione 4, assicurando che Ubisoft non ha nessun piano in merito e che, anzi, internamente si sta già discutendo sui contenuti in arrivo per l'Anno 2 .

Ubisoft sta lavorando ai problemi e nuovi contenuti di XDefiant

Con un post su X, l'executive producer di XDefiant ha dichiarato: "Per essere chiari, non ci sono piani di chiusura dopo la quarta stagione. Sono stato letteralmente in riunione la scorsa settimana per discutere i nostri piani per l'anno 2."

Il post su X di Mark Rubin

Rubin ha ammesso che i numeri sono calati, ma che ciò è dovuto da un marketing volutamente meno aggressivo da parte di Ubisoft per dare tempo agli sviluppatori di risolvere alcuni problemi chiave di XDefiant.

"In questo momento siamo super concentrati sul miglioramento dell'esperienza tecnica (che comprende il netcode) e sull'aggiunta di ulteriori contenuti per le stagioni 3 e 4. Abbiamo fatto pochissimo marketing, quindi sì, i nostri numeri sono in calo, ma è solo per dare al team il tempo di portare il gioco in una posizione migliore prima di fare grandi spese di marketing per portare nuovi giocatori e per far tornare quelli che se ne sono andati."