XDefiant potrebbe chiudere dopo la Stagione 4, secondo una nuova voce di corridoio

È noto che, dopo un inizio convincente, lo sparatutto multiplayer di Ubisoft abbia incontrato un declino piuttosto rapido, tanto da mettere in dubbio la sua tenuta sul lungo termine, considerando che si tratta di un live service e che quindi ha necessità di mantenere numeri più consistenti per quanto riguarda la community.

Si torna a parlare della possibile chiusura di XDefiant da parte di Ubisoft, nonostante già in passato la compagnia abbia chiarito che non è sua intenzione bloccare il supporto al gioco, almeno per il momento, ma in questo caso si tratterebbe di una conclusione prevista dopo la Stagione 4 , nel caso in cui non si verifichino determinate condizioni.

Una nuova voce poco promettente

In questo caso torna a parlarne Shaun Weber, "sviluppatore che conosce delle persone", come riportato nel suo profilo X, ma preso in considerazione come leaker piuttosto affidabile da alcuni.



"XDefiant è già morto", ha scritto lo sviluppatore in questione, "Il team di ricerca di Ubisoft sta chiedendo attivamente ai tester di organizzare un'altra sessione di test e continuare a fornire feedback. Molte fonti mi hanno detto che è possibile che il gioco termini il suo supporto dopo la Stagione 4, se non riescono a raggiungere una buona quantità di giocatori".

In questo caso si parlerebbe di una chiusura dopo la Stagione 4, per un titolo che continua ad avere problemi nel mantenere attiva una buona quantità di giocatori ma che potrebbe comunque riprendersi con degli aggiornamenti.

Considerando che ci avviciniamo anche all'uscita di un colosso come Call of Duty: Black Ops 6, potrebbe essere difficile tornare ad attirare nuovi giocatori in questo periodo, ma attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione.