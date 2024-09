XDefiant è praticamente morto? Il produttore di Ubisoft risponde ai report

Le osservazioni di Rubin sono state sollecitate da diversi report, tra cui un articolo di Insider Gaming che affermava che XDefiant ha poco tempo per ribaltare la propria situazione e un recente commento dell'analista Charles-Louis Planade di Midcap Partners, che a settembre ha affermato che l'interesse per XDefiant non è rimasto elevato nonostante i buoni risultati di lancio.

Il produttore esecutivo Mark Rubin di Ubisoft si è espresso contro un recente report che vuole XDefiant - l'FPS free to play della società francese - quasi in fin di vita. Rubin ha affermato che, nonostante la necessità di miglioramenti, il gioco non è vicino alla chiusura .

La parole del produttore di XDefiant

Rubin ha dichiarato: "Voglio solo parlare rapidamente dello stato del gioco, cioè: il gioco sta morendo? No, il gioco non sta assolutamente morendo. Sappiamo che ci sono cose che dobbiamo migliorare, come Netcode/Hitreg e l'aggiunta di altri contenuti alla progressione, ma il gioco sta andando bene".

"Vogliamo solo che vada meglio. E lo facciamo affrontando le preoccupazioni della nostra comunità, che è sempre stato il nostro piano. Ubisoft ci sostiene molto e ha stanziato più risorse per il team per permetterci di farlo".

XDefiant non è attualmente su Steam, quindi non possiamo verificare il numero di giocatori contemporanei, ma i numeri di TwitchTracker, che monitora l'audience su Twitch, non sono incoraggianti: da un picco di oltre 203.000 spettatori contemporanei nel maggio 2024, XDefiant ha attualmente meno di 1.000 spettatori. Per fare un paragone, 101.000 persone stanno attualmente guardando Valorant. Ovviamente scarso interesse su Twitch non si traduce in scarso interesse per il gioco in sé e per sé.

Inoltre, Ubisoft ha da poco dato il via a una promozione che regala credito di gioco semplicemente accedendo: questo non ha aiutato a sfatare i presunti problemi dello sparatutto.