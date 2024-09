Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED cala a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon

Se siete in cerca di un mouse di qualità, è arrivato il momento giusto per l'acquisto: su Amazon Italia è ora a un nuovo prezzo minimo storico un Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED . Il mouse è a -34% rispetto al prezzo consigliato e -85 rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 179€, mentre il prezzo più basso recente è 130.90€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata. La promozione è della categoria "Offerta Ritorno a Scuola".

Le caratteristiche del mouse Logitech

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è pensato per essere leggero (60 grammi) e preciso. Dispone di tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE e sensore ottico HERO 2 offre un tracking di oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI. Il polling è a 4K e la connessione avviene con USB-C.

Le componenti del mouse Logitech

La batteria promette fino a 95 ore di utilizzo. I piedini sono in PTFE a Zero Additivi e promettono uno scorrimento fluido per giocare in modo preciso e senza errori. Con quasi 1.400 recensioni, questo mouse ha un voto medio di 4.6 su 5, a dimostrazione della qualità del prodotto.