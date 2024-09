Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo aggiunge quattro giochi per SNES: il trailer ufficiale

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo si amplia ancora una volta e a questo giro è il turno dei giochi per SNES . La compagnia di Kyoto ha pubblicato un nuovo trailer che mostra quali sono i giochi aggiunti a settembre 2024 nella libreria digitale del Super NES per tutti gli abbonati del livello più alto del servizio per la console ibrida.

Le descrizioni dei giochi per Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo di settembre

Battletoads Double Dragon viene descritto ufficialmente in questo modo: "I guerrieri di Double Dragon uniscono le forze con il trio di rospi di Battletoads per formare la squadra definitiva in questo beat-'em-up del 1993! Combatti con i formidabili gemelli Billy e Jimmy Lee mentre fanno squadra con Zitz, Rash e Pimple per difendere la Terra dalla forza combinata della Regina Oscura e del Boss Ombra! Saltate dal Battlecopter sulla coda dell'astronave Colossus e fatevi strada tra cattivi bestiali e oggetti letali usando l'arsenale di Smash Hits dei Battletoads o la gamma di tecniche Dragon Force dei Dragons: ognuna di esse fornisce incredibili combo di attacco, tra cui calci, pugni, lanci e altro ancora! Potrete anche mettere alla prova le vostre abilità di guida con la Speeder Bike e la navicella spaziale ad alta velocità. Come finirà questa lotta per il futuro della Terra?"

Big Run: "Correte attraverso il vasto paesaggio dell'Africa, da Tripoli a Dakar, nel corso di nove tappe in questo gioco di corse pubblicato originariamente per il sistema Super Famicom nel 1991. Questo compito monumentale, però, non consiste solo nell'andare a tavoletta! Per prima cosa, dovrete scegliere uno sponsor e utilizzare i fondi per assumere personale. Poi, avrete bisogno di pezzi di ricambio per sostituire pneumatici e motori quando si danneggiano o si usurano. La gloria della vittoria vi attende se riuscirete a combinare tattiche precise e guida audace per superare le brutali condizioni di guida che si frappongono tra voi e il vostro obiettivo."

Cosmo Gang The Puzzle: "La Cosmo Gang affronta rompicapi in tre modalità in questo gioco d'azione e puzzle del 1993, originariamente per Super Famicom. Concentratevi sull'eliminazione dei blocchi per ottenere il punteggio più alto nella modalità 1P, giocate battaglie competitive nella modalità VS e mettetevi alla prova nella modalità 100 Stage, dove potrete risolvere sfide strategiche stage dopo stage."

Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen'in Shūgō!: "Questo gioco sportivo, pubblicato per il sistema Super Famicom nel 1993, vede protagonista Kunio-kun (che forse riconoscerete dalla serie River City!) e le sue impressionanti mosse di dodgeball. Scendete in campo e affrontate squadre di diversi Paesi, utilizzando una serie di salti, passaggi e colpi dinamici per diventare la più grande squadra di dodgeball del mondo. Inoltre, in ogni fase ci sono espedienti nascosti da scoprire, per cui le partite potrebbero prendere una piega inaspettata! Costruite la vostra squadra ideale, potenziatela con gli oggetti del gioco e allenate i vostri compagni per ottenere il meglio. Riuscirete a conquistare il campionato di dodgeball?"

